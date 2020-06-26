В Липецкой области дорожные полицейские проверили около ста пятидесяти водителей пассажирского транспорта

Автоинспекторы провели сплошные проверки, во время которых выявляли и пресекали нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе с использованием новых измерительных приборов, позволяющих контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар. Они были получены в рамках федеральной программы «Безопасные качественные автодороги».

Основное внимание сотрудники ГИБДД уделяли контролю технического состояния транспорта при выезде на линию, эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.

В результате автоинспекторы осмотрели сто тридцать шесть автобусов, всех водителей проверили по соответствующим базам данных.

При надзоре за дорожным движением они выявили тридцать пять нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, в том числе нарушение требований дорожных знаков и сигнала светофора, непредоставление преимущества пешеходам и управление автобусом без соответствующих документов.

Кроме того, установлено тринадцать фактов управления технически неисправными автобусами.

За различные нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.