В Липецкой области еще 9 человек вылечились от коронавируса

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 38 человек. Сегодня врачи выписали ещё девять липчан.

Всего на территории области зарегистрировано 108 случаев новой коронавирусной инфекции, 70 человек продолжают лечение.

По состоянию на 15.00, 17 апреля в больницах находятся:

56 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 5 детей.

137 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 6 детей.

Получают лечение на дому 14 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова находится 5 человек. Они здоровы, симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 888 человек. Они здоровы, симптомов ОРВИ не выявлено.

Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:

г. Липецк -38

г. Елец — 8

Воловский район — 5

Грязинский район — 3

Данковский район — 4

Добринский район — 1

Добровский район — 7

Задонский район — 8

Измалковский район — 2

Лебедянский район — 4

Лев-Толстовский район — 4

Липецкий район — 6

Становлянский район — 2

Тербунский район — 2

Хлевенский район — 1

Чаплыгинский район — 13