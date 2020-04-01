В Липецкой области не запрещено передвижение на личном автотранспорте во время самоизоляции

Со вторника, 31 марта, администрация Липецкой области отмечает многочисленные обращения на официальный сайт о фактах остановки личного автотранспорта жителей региона сотрудниками УМВД ГИБДД по Липецкой области в связи с введенным режимом повышенной опасности и распространением коронавирусной инфекции.

Обращаем внимание жителей, что запрет на передвижение по территории региона на личном автотранспорте отсутствует. В то же время сотрудниками УМВД ГИБДД ведется проверка по фактам передвижения, в том числе на личном транспорте, лиц, находящихся на карантине. В соответствии со списками Роспотребнадзора это лица, прибывшие из-за рубежа в течение двухнедельного периода без признаков инфицирования.

Кроме того, проводится информирование водителей о необходимости соблюдения режима самоизоляции и максимального ограничения контактов.