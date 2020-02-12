Почти 200 спецмашин устраняют последствия снегопада в Липецкой области

Борьба с последствиями снегопада ведётся в Липецкой области. На региональных дорогах продолжают работу 113 спецмашин. В Липецке снег убирают 75 машин.

В областном центре первоочередное внимание уделяется спускам и подъёмам, центральным магистралям, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Проводится обработка проезжих частей противогололёдными материалами. За последние сутки на эти цели израсходовано около 780 тонн пескосоляной смеси и 145 тонн соли.

Липецкие площадки, прилегающие к многоквартирным домам, приводят в порядок около 500 дворников. Оставить заявку на проведение работ или сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения можно по единому номеру диспетчерской 88004504848.