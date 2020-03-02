В Липецкой области подведели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди продавцов

Самого профессионального продавца выбрали в Липецкой области. Конкурс профмастерства состоялся в центре «Мой бизнес». В нём приняли участие 35 работников прилавка. Организаторами конкурса стало управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП.

Состязание состояло из нескольких испытаний. Участники представили презентацию визитной карточки и торгового предприятия, прошли тестирование на знание правил торговли, закона о защите прав потребителя.

Кульминацией стал конкурс, демонстрирующий профессиональное мастерство на практике. Конкурсанты проявили особую изобретательность, предлагая и рекламируя товар покупателю. Здесь оценивались коммуникабельность, знание назначения, полезных и функциональных свойств товаров и их аналогов. В финале участникам испытаний устроили блиц-опрос. Зрители не только наблюдали за ходом конкурса, но и активно поддерживали своих участников. Многие приехали на конкурс целым коллективом.

По итогам испытаний компетентное жюри определило тройку лидеров. Победителем стал Юрий Мельник – работник торгового зала-приемщик ООО «АШАН», г. Липецк. Второе место заняла Татьяна Никишина – продавец-консультант-кассир ООО «О`КЕЙ», г. Липецк. Третье место присудили Надежде Катасоновой – заведующей магазином «Хлеб» Чаплыгинского РайПО.

Дипломом в специальной номинации «Мисс Оригинальность» отметили Наталью Никишину – администратора торгового зала ООО «Корзинка-6», г. Липецк. «Мисс Душевность и Обаяние» стала Людмила Карлова – заведующая магазином № 25 «Юбилейный», Новозадонское ПО. Дипломом «Мисс Харизма» наградили Анну Сыщикову – кассира-оператора ПК ООО «МЕТРО» кэш энд Керри», г. Липецк. Диплом в номинации «За преданность предприятию» вручили Ирине Ханаевой – продавцу-кассиру ООО «Агроторг», Лебедянский район. «Самыми артистичными» признали Лилию Хохлову и Алену Ловягину – старших продавцов филиала «Гипермаркет «Линия» АО «Корпорация «ГРИНН», г. Липецк.

«Сфера потребительского рынка имеет особое значение для повышения уровня жизни населения. От эффективной работы отрасли напрямую зависит рост благосостояния липчан», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.