В Липецкой области построят пять новых автомобильных газозаправочных станций

В Липецкой области началось строительство современных комплексов для заправки автомобилей компримированным природным газом.

Три из них будут расположены на территории областного центра: в районе Цемзавода, микрорайона «Елецкий» и на 295-м километре дороги Орел-Тамбов. Автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию также построят в селе Казинка Грязинского района и на территории ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина». Сегодня в регионе действует всего одна газонаполнительная станция.

За возведение автомобильных газозаправочных станций взялись частные инвесторы и крупные компании региональных перевозчиков. Одна из них вложит в строительство станции в Казинке около 120 миллионов рублей. При этом всем инвесторы получат поддержку в виде субсидий из федерального бюджета.

На строительной площадке будущего газозаправочного пункта, который будет введен в эксплуатацию в конце этого года, сегодня побывал заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов.

«Наша область вошла в число первых регионов страны, в которых реализуется федеральная программа по развитию газомоторной отрасли. На эти цели в ближайшие четыре года правительство направит около 50 миллиардов рублей. На развитие газозаправочных станций планируется выделять 3,5 миллиарда рублей ежегодно. Еще 700 миллионов рублей направят на переоборудование автопарка», — отметил Илья Тузов.

Переход на ГМТ ждут автобусные пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить износ двигателя и повысить энергоэффективность транспортной системы Липецкой области в целом. Кроме того, газовое топливо гораздо экологичнее бензина. Согласно транспортной стратегии РФ, доля российского автопарка, работающего на газомоторном топливе должна вырасти к 2030 году до 24%. Для развития рынка ГМТ премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление Правительства РФ о внесении изменений в госпрограмму «Развитие энергетики».

Согласно документу в 2020 году нормативы субсидирования повысятся в два раза: с действующих 30% до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% выделит «Газпром». Таким образом, владельцам транспортного средства придется заплатить только 10% стоимости перевода техники на альтернативный вид топлива. Планируется, что до конца 2020 года с помощью субсидии в Липецкой области будет переоборудовано порядка тысячи транспортных средств.

«Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят от «классического» к экологически чистому транспорту. С учетом субсидии государства переход на использование газомоторного топлива может на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.