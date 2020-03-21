В Липецкой области принимают дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

В настоящее время в Липецкой области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Три человека, переболевшие коронавирусом, успешно завершили лечение и уже выписаны из областной инфекционной больницы. Тем не менее, есть вероятность выявления новых заболевших среди тех, кто возвращается из-за границы. В связи с этим в регионе принимаются дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил проработать возможность закупки дополнительного количества санитарного автотранспорта и усиления резерва аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Принято решение рекомендовать владельцам кинотеатров временно приостановить работу, а также ввести ограничение на проведение в Липецкой области массовых мероприятий численностью от 50 человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, до 12 апреля в Липецкой области продлён срок временного приостановления деятельности игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания.

Предприятиям розничной торговли рекомендовано обеспечить наличие «уголка дезинфекции» для покупателей.

Пенсионерам рекомендовано как можно реже посещать общественные места и строго соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса. Для помощи старшему поколению привлекаются волонтёры и социальные работники.