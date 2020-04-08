В Липецкой области продолжится строительство объектов федерального масштаба

Строительство важных для большинства жителей области объектов продолжится в период режима всеобщей самоизоляции. В первую очередь к ним относятся многоквартирные дома, при строительстве которых используются средства дольщиков, а также школы, детские сады, ФОКи и медицинские объекты. Работы будут продолжаться с целью безостановочной реализации важнейших национальных проектов в сфере строительства и архитектуры.

Министерство труда РФ рекомендует выводить на объекты минимально необходимое количество сотрудников в качестве меры предосторожности по нераспространению коронавируса. Решение о том, какие именно специалисты выйдут на работу, принимается руководством компаний-застройщиков самостоятельно, а юридически оформляется путем издания внутренних локальных актов.

На сегодняшний момент в специально созданную комиссию подали заявки более 300 строительных организаций области. Более 220 получили разрешение. Прием заявок продолжается. В свою очередь, управление строительства и архитектуры Липецкой области направило официальное письмо руководителям строительных организаций региона, в котором просит прислушаться к Рекомендациям Министерства труда. Они изложены на официальном сайте ведомства.