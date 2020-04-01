В Липецкой области проходит межведомственное командно-штабное учение

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Липецкой области проводится межведомственное командно-штабное учение (КШУ) по отработке действий в случае введения режима ЧС.

Последовательно отрабатываются вопросы оповещения и сбора, обобщения и анализа данных обстановки, а также взаимодействие и условное выполнение спасательными службами и органами управления Липецкой области практических мероприятий по предназначению.

Практические мероприятия в ходе учения условно отрабатываются с привлечением сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Липецкой области и членов областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области по направлениям деятельности.

В ходе проведения КШУ отрабатываются следующие вопросы:

1. оповещение, сбор и организация работы спасательных служб и штаба по ликвидации ЧС, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией;

2. уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;

3. отработка вопросов слаживания в работе сил и средств;

4. работа органов управления РСЧС на региональном и муниципальных уровнях по оценке обстановки и подготовке соответствующих решений;

5. приведение в готовность сил и средств РСЧС;

6. организация информационного взаимодействия с органами управления и силами РСЧС;

7. условное выполнение практических действий сил и средств РСЧС.

Учение проводится в целях совершенствования вопросов взаимодействия и обмена информацией, знаний и практических навыков, определения степени готовности органов управления Ф и ТП РСЧС Липецкой области к выполнению возложенных на них задач, совершенствования приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения, а также повышения эффективности применения сил и средств при ликвидации ЧС, связанной с новой коронавирусной инфекцией.