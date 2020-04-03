В Липецкой области произведено рекордное количество сахара

Более 950 тысяч тонн сахара выработали шесть сахарных заводов Липецкой области в сезоне 2019/2020. Это рекордный показатель за всю историю региона, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

На Добринском сахарном заводе также было выведено на хранение 75 тысяч кубических метров сиропа, из которого дополнительно будет выработано свыше 50 тысяч тонн сахара. С учетом этого производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 годов в Липецкой области составит более 1 млн тонн.

«Жители региона могут не беспокоиться: сахара хватит всем, – заверил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Мы вторые в России по его производству».

Всего в Липецкой области в прошлом году собрано 5,9 млн тонн сахарной свеклы. Это также рекордные цифры для региона. Область заняла третье место в Российской Федерации и второе место в ЦФО по производству сладкого корня.