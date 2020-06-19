В Липецкой области реализуется программа льготной ипотеки

Программа господдержки в приобретении и строительстве жилья активно реализуется в Липецкой области по поручению Президента России Владимира Путина. В апреле этого года глава государства предложил снизить ставку по ипотеке до 6,5 % годовых на покупку квартиры в новостройке.

В Липецкой области президентскую инициативу поддержали 12 филиалов банков и более десяти застройщиков. На сегодняшний день около 270 кредитов уже выдано липчанам на сумму 490 миллионов рублей. Условия кредитования – от 6,1% до 6,5 % годовых.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Уверен, что льготная ипотека повысит уровень жизни населения. А мы продолжаем работать для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Получить льготную ипотеку может любой человек. Главное условие — гражданство Российской Федерации.

Предложение распространяется на покупку квартир в домах, возводимых в рамках долевого строительства, а также по договорам купли-продажи у застройщиков, уже сдавших объекты. Срок кредитования — до 20 лет, первоначальный взнос — от 15 до 20 %. Оформить льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года.

В прошлом году система долевого строительства изменилась в пользу покупателей. Теперь застройщику стало невозможно не сдать свой дом в эксплуатацию.

«Все застройщики перешли на проектное финансирование. Они проходят обязательное банковское страхование всех объектов строительства. Каждый застройщик перед получением разрешения на строительство заранее предоставляет бизнес-модель по расчету будущего дома. После чего с этой бизнес-моделью он идет в банк и получает проектное финансирование под строительство. Все выданные деньги замораживаются до момента ввода объекта в эксплуатацию. Такой способ полностью страхует все деньги долевого участия, которые внесены гражданином на стадии заключения договора купли-продажи», — рассказала начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева.

В целом по стране льготную ипотеку на 100 млрд рублей оформили 40 тысяч человек.