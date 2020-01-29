В Липецкой области создан штаб по мониторингу ситуации с возможным распространением коронавируса

Ситуация с возможным распространением коронавируса в регионе находится под контролем областной власти. Для координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

Под особым контролем находится аэропорт Липецка, гостиницы и другие места массового пребывания туристов, а также организации, где трудятся работники из Китая. При появлении тревожных сигналов туда будут направлены оперативные бригады медиков и сотрудников эпидемиологической службы для проведения противоэпидемических мероприятий.

В больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее, дополнительно будут закуплены защитные костюмы, респираторы и маски, которые могут потребоваться медикам.

По данным регионального управления здравоохранения, случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не выявлено.

Глава региона Игорь Артамонов подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.