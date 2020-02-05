В Липецкой области создано управление градостроительства

Создано областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства Липецкой области», основным направлением работы которого будет подготовка документации – генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, наполнение и ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Исполнительным органом государственной власти, который осуществляет функции и полномочия учредителя ОБУ является региональное управление строительства и архитектуры.

Строительная отрасль региона наращивает темпы развития, отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Активно возводятся социальные объекты: школы, детские сады, больницы, сельские дома культуры, ФАПы. По уровню ввода жилья на душу населения Липецкая область является одним из лидеров Российской Федерации. Все больше липчан улучшают свои жилищные условия, что в целом способствует повышению качества жизни населения. В 2019 году мы ввели 1 миллион 255 тысяч квадратных метров жилья. Индивидуальное жилищное строительство из этого – 915 тысяч. Масштабные задачи стоят перед строителями региона и в наступившем году», – подчеркивает Игорь Артамонов.