В Липецкой области умер пожилой мужчина с подтверждённым COVID-19

В Липецкой области зарегистрирована пятнадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался пожилой мужчина, проживавший в Лебедяни. Ему было 80 лет.

У умершего была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Мужчина получал медицинскую помощь в инфекционном госпитале. Терапия оказывалась в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.