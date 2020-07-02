В Липецкой области умерла пожилая женщина с подтвержденным COVID-19

В Липецкой области зарегистрирована семнадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина, проживавшая в Липецке. Ей было 73 года.

Умершая получала лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь оказывалась женщине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.