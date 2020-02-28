В Липецкой области установлен запрет на распространение никотиносодержащей продукции среди детей

Депутаты Липецкого облсовета установили запрет на распространение среди несовершеннолетних бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также запрет на вовлечение детей и подростков в их употребление, сообщает «Липецкое время».

Парламентарии на очередной сессии рассмотрели и единогласно одобрили проект нового регионального закона «О некоторых вопросах потребления и распространения бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных система доставки никотина и жидкостей для них на территории Липецкой области».

В регионе и на федеральном уровне есть опыт борьбы со спайсами, но сегодня появляются все новые и новые вещества, которые опасны для жизни и здоровья не только детей, но и взрослых, отмечают народные избранники. Нужно своевременно реагировать на эти вызовы, поэтому и был разработан закон. Его положения позволят результативно бороться за здоровье подрастающего поколения.

Также депутаты облсовета присоединились к работе над федеральным законодательством, где сейчас прорабатываются новые механизмы привлечения не только к административной, но и к уголовной ответственности за распространение такой продукции.

«Необходимо оградить наших детей от негативного воздействия вредных веществ. Ведь производители постоянно увеличивают их ассортимент, делая все более привлекательными для подростков», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый закон станет еще одним решительным шагом областных властей в работе по оздоровлению населения. В регионе уже были приняты решения по ограничению продажи алкоголя в вечернее время и запрету свободной продажи кодеинсодержащих препаратов. Одновременно предпринимаются активные действия для популяризации здорового образа жизни.