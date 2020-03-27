В Липецкой области введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в регионе с 27 марта по 31 августа постановлением администрации Липецкой области в связи с установившейся теплой погодой и обострением пожарной обстановки для защиты населения и территории региона. Документ подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В этот период в регионе запрещено разводить костры, засорять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором. Организовано патрулирование населенных пунктов добровольными пожарными. Патрули будут контролировать и садоводческие товарищества. Особое внимание в этот опасный период уделяется информированию населения о мерах пожарной безопасности, активизации противопожарной пропаганды, выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.