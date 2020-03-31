В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции

В регионе с сегодняшнего дня действует режим всеобщей самоизоляции. Согласно постановлению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова соблюдать его обязаны все жители. Места проживания разрешается покидать в случае крайней необходимости.

Выйти из дома разрешается:

когда нужна экстренная медицинская помощь и есть прямая угроза жизни и здоровью;

чтобы поехать на работу, если вас не перевели на удалённый режим;

чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине или аптеке;

чтобы выгулять домашних животных (не далее, чем в 100 метрах от места проживания (пребывания);

чтобы вынести мусор.

Личный, служебный, специальный и общественный автотранспорт передвигается без ограничений. На улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию − не менее полутора метров. Исключение – поездки на такси.

Эта мера уменьшит вероятность заражения, так как вирус передаётся воздушно-капельным путём.

Разъяснение правил самоизоляции:

— Можно ли выезжать из населённых пунктов области?

— Да, можно. Также можно вернуться обратно.

— Назначено плановое лечение. Как теперь попасть на повторный приём к врачу в поликлинику?

— В постановлении прописано, что получение медицинской помощи является основанием для того, чтобы покинуть место проживания.

— Имею ли я право выходить на пробежку?

— Нет, не имеете — для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.

— Будет ли разрешено заниматься спортом на площадках у дома?

— Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажёрах.

— Могу ли я выйти на прогулку с собакой или вынести мусор?

— Да. Но не дальше, чем на 100 метров от дома.

— Если в город на поезде приедет близкий родственник, за ним нельзя приехать на машине?

— Указ не запрещает движение транспорта, в том числе личного.

— Как будут работать поликлиники?

— Поликлиники будут работать в обычном режиме.

— Почему можно дойти пешком до ближайшего магазина, но нельзя доехать на машине до другого, расположенного дальше от дома?

— Это не так. На машине можно доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком же можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки (не дальше). Это необходимо для соблюдения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.