Общество

В Липецкой области введен запрет на ловлю щуки с 20 марта по 25 апреля

5 часов назад
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С 20 марта по 25 апреля в Липецкой области вводится запрет на вылов щуки на любые снасти. Именно в этот период у рыбы наступает нерестовый период. В случае поимки щуку нужно сразу же отпустить, даже если она глубоко заглотила приманку и были повреждены внутренние органы. На протяжении всего периода инспекторы будут проводить рейды по водоёмам. Штраф за пойманную рыбу – две тысячи рублей. Также возможно изъятие орудий лова.

Кроме того, с 15 апреля вступит в силу запрет на вылов судака. Он будет действовать до 8 июня, сообщает LipetskMedia.

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