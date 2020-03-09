В Липецкой области ввели дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

В Липецкой области вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Работу по их реализации обсудили участники заседания регионального оперативного штаба, которое состоялось сегодня в Липецке.

Как сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев, в настоящее время проводятся проверки по соблюдению режима дезинфекции в местах большого скопления людей. В случае невыполнения рекомендаций к организациям будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка вводится в общественном транспорте.

Бюджетным организациям рекомендовано ежедневно измерять температуру работников, а сотрудников с подозрением на ОРВИ временно освобождать от работы.

Напомним, ранее в регионе были выявлены три случая заболевания коронавирусом. Все три человека заразились, пребывая в Италии.