В Липецкой области выявили три случая заражения коронавирусом

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Заболевших трое, все заразились в Италии.

«Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение. Все службы области работают четко и слаженно», — написал Игорь Артамонов.

Губернатор призвал жителей области не поддаваться панике и провокациям и доверять информации только из официальных источников.