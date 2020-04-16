В Липецкой области выявлено 205 административных правонарушений, связанных с коронавирусной инфекцией

В суды Липецкой области с 1 по 15 апреля поступило 205 дел об административных правонарушениях, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщает LipetskMedia. 174 дела связаны с выходом из дома по неуважительной причине (нарушение самоизоляции) по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». В настоящее время судьи по статье 20.6.1 КоАП ограничиваются наказанием суммами от 1 до 5 тысяч рублей.

29 дел связаны с «Неповиновением законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)». Речь идёт о случаях, когда уполномоченное лицо выдаёт человеку предписание, обязывающее его не покидать места самоизоляции. Как правило, это ситуация, когда человек контактировал с заболевшим, у которого подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

И всего лишь одно дело касалось распространения фейковой информации в социальных сетях. Об этом рассказали в Липецком областном суде во время показа работы ведомства во время распространения коронавирусной инфекции.