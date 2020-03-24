В Липецкой области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области. Анализы показали наличие инфекции у липчан, вернувшихся из-за границы. Это женщина 1998 года рождения и мужчина 1993 года рождения.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Известно, что женщина вернулась в регион после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина вернулся из Андорры.

Состояние заболевших удовлетворительное. Лечение осуществляется в боксах Липецкой областной клинической инфекционной больницы в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.

Лица, близко контактировавшие с приехавшими, помещены в обсервационное отделение.