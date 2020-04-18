В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом. Это женщина 1963 года рождения из Чаплыгинского района

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем инстаграме поделился новостью о первой смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Сегодня в областной инфекционной больнице умерла женщина 1963 года рождения. Она жила в Чаплыгинском районе.

«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким умершей. Для семьи это тяжёлая утрата. Мы разделяем ваше горе и всей душой поддерживаем в эту трудную минуту», — написал Игорь Артамонов. — «Женщина находилась на лечении с 10 апреля. Несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием хронического заболевания — системной красной волчанки. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

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Мы все видим, что болезнь смертельно опасна для всех возрастов. Вирус легко и быстро распространяется. А само заболевание развивается стремительно, особенно у людей с ослабленным здоровьем.

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В регионе подготовлено 570 коек, из которых 400 обеспечены кислородной поддержкой. Если ситуация будет ухудшаться, количество коек будет увеличено в разы. Закуплено достаточно оборудования и препаратов, рекомендованных протоколами минздрава. Медики работают с полной отдачей и будут бороться за жизнь каждого пациента. Низкий им поклон.

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Но я очень надеюсь, что все эти койки нам не потребуется. Знаю, что многие считают ситуацию преувеличенной, жалуются на ограничительные меры. Но теперь всем пора понять, что коронавируная инфекция не просто простуда. Это смертельно опасная болезнь.

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Только соблюдая все меры профилактики, все рекомендации санитарных врачей, мы сможем справиться с этой бедой.

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Берегите себя и своих близких».