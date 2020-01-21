В Липецкой области завершился этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России»

В семейном клубе «Горицы» завершился один из самых значимых шахматных турниров в Липецкой области – этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» 2020 года «Липецкая зима». Наш регион принимает турнир такого уровня во второй раз.

Всего в турнире участвовали 94 спортсмена из 13 российских регионов и гости из Республики Беларусь. Победителем турнира стал международный гроссмейстер из Пензенской области, чемпион страны Дмитрий Кокарев. В женском зачете этапа Гран-при России первое место заняла победительница прошлогоднего турнира, чемпионка мира среди юниоров 2018 года москвичка Александра Мальцевская.

Также были определены победители среди ветеранов, юношей и девушек. Из липецких шахматистов наилучшего результата добились мастер ФИДЕ Юрий Никитин, оказавшийся в шаге от призовых мест, и воспитанник спортивной школы №4 Арсений Букатин, попавший в двадцатку сильнейших.

Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе столь представительных турниров для популяризации шахмат.