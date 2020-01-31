В липецком дворце спорта пройдут чемпионат и первенство по панкратиону

Дворец спорта «Динамо» в Липецке 1 и 2 февраля приглашает любителей спорта посмотреть поединки чемпионата и первенства Центрального федерального округа по спортивной борьбе панкратион.

Липецкая область уже в третий раз принимает такие крупные межрегиональные состязания. В них примут участие более 300 спортсменов. Соревнования являются отборочными на первенство и чемпионат России, которые пройдут в мае в Иркутске.

В составе липецкой сборной будут выступать победители первенства мира Валерия Литвинцева и Илесидин Тешаев, а также ставший лучшим на первенстве России Павел Фурсов.

1 февраля состоятся бои в дисциплине панкратион традиционный (без ударов в голову руками) для спортсменов до 2005 года рождения включительно. На 2 февраля запланированы поединки в дисциплине панкратион классический (полный контакт) для спортсменов до 2004 года рождения включительно.