В липецком горнолыжном комплексе прошел Кубок России по волейболу на снегу

Кубок России по волейболу на снегу прошел на площадках горнолыжного комплекса «Хиллпарк» в Липецком районе. За лидерство в турнире три дня боролись представители различных спортивных клубов страны. Участие в соревнованиях приняли 20 команд – 8 женских и 12 мужских.

Волейбольный клуб «Липецк» представил на соревнования три мужские и одну женскую сборные, ещё две команды выступили от вузов Липецкой области. Призовой фонд составил 350 тысяч рублей.

В итоге бронзу завоевали столичный «ФРПВ-ЦОП» (Бобриков, Михалёв, Даянов, Богатов) и «Дон» из Ростова-на-Дону (Спинева, Морковкина, Левшина). Серебрянными призёрами стали ВК «Липецк» (Барсук, Бахнарь, Мыськив, Кузьмин) и «Динамо-Татарстан» (Павлова, Яранцева, Новикова, Мотрич). Кубки победителей и путевки на чемпионат Европы по волейболу – 2020 выиграли московский «ФРПВ-ЦОП» (Ракусов, Крамаренко, Генали, Глаголев) и брянский «Спартак» (Филина, Ромашова, Толчина, Терентьева).

Медали и кубки победителям вручили заместитель руководителя региона Александр Рябченко, начальник управления физической культуры и спорта региона Михаил Маринин и глава администрации Липецкого района Александр Коростелев.

В финальный день соревнований для юных болельщиков организаторы провели детский фестиваль спорта. Они сыграли в мини-волейбольном турнире, измерили высоту прыжка на специальном аттракционе и сразились в импровизированном матче с гигантским мячом.