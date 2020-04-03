В Липецком отделении ПФР все готово к приёму заявлений на получение выплат по 5 тысяч рублей от семей, имеющих право на материнский капитал

Территориальные органы ПФР Липецкой области полностью готовы к работе по выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Приём заявлений начнётся после подписания соответствующего Указа.

Из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать выплачивать семьям с правом на материнский капитал пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Выплаты можно будет получить в течение трех месяцев начиная с апреля.

Ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Сейчас право на получение материнского капитала имеют: женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1.01.2020; женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка и последующего, начиная с 1.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала; мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2020; мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

Обращаться за выплатой можно будет через личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.