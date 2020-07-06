В липецком парке пройдет репетиция полумарафона

Репетиция липецкого полумарафона состоится 12 июля в парке Металлургов в 9:00. Забег станет официальной прикидкой перед Липецким полумарафоном. Приглашаются и дети, и взрослые. Самые юные участники в возрасте от 4 до 6 лет и от 7 до 14 лет пробегут дистанцию в 500 метров. Взрослым предложат дистанцию в 10 километров.

Забег бесплатный, регистрация проходит в группе Липецкий Марафон. Будут зарегистрированы первые 20 детей и 50 взрослых. Участникам необходима медицинская справка с допуском на дистанцию.

Организаторы — Lipetsk Running (НКО «Спортивная компания») при поддержке администрации Липецкой области и города Липецка, управления физической культуры Липецкой области и департамента по физической культуре и спорту города Липецка — предоставляют участникам питьевую воду, перекус, призы победителям и призерам.