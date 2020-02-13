В липецком спорткомплексе пройдет международный детский хоккейный турнир

Международный детский хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова состоится в Липецке 21, 22 и 23 февраля. Состязания среди юношеских команд 2006 года рождения пройдут на базе спорткомплекса «Звёздный».

За победу сразятся восемь хоккейный клубов, среди которых сборные из Донецка, Белоруссии и Сербии. На лед выйдут хоккейные клубы: «Липецк», «Белгород», «Динамо» (Казань), «Россошь», «Тайфун» (Ставрополь), «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия), «Донецк» (Донецк, ДНР) и «Партизан» (Белград, Сербия).

На открытие соревнований приедет вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров. В его послужном списке выступление за сборную СССР на Кубке Канады 1991, титулы чемпиона зимних Олимпийских игр 1992 года (и лучшего снайпера сезона 1997-98 годов, участие в Чемпионате мира 1992 и 1998 годов, в промежуток с 1992 по 1995 годы игра в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз» и хоккейный приз Золотой шлем (1997/1998). Также среди почётных гостей — Максим Балмочных – серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 1998 года, чемпион мира среди молодёжных команд 1999 года.

Открытие турнира состоится 21 февраля в 15:00. Зрители увидят световое шоу, номера фигуристов, выступление команд чирлидеров, смогут поучаствовать в розыгрыше призов и конкурсах. Игры турнира будут проходить с 8:00 до 21:00.