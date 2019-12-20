В Липецком театре драмы пройдет премьера спектакля «Щелкунчик»

С 20 декабря по 8 января артисты сыграют для юных липчан спектакль «Щелкунчик» около 30 раз.

Премьеру готовит Липецкий Государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого. Режиссёр – заслуженный деятель искусств России Валентин Бирюков, который специально приехал в Липецк из Ставрополья, чтобы поставить этот спектакль.

Постановка станет частью большого новогоднего представления. После просмотра спектакля юные зрители вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой примут участие в праздничной программе возле рождественской елки.﻿

«Такие события делают культурную жизнь региона богаче, дают возможность зрителям увидеть лучшие постановки», – считает глава региона Игорь Артамонов.