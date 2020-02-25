В липецком Центре изобразительных искусств проходит фотовыставка «Собирая краски мира»

Фотовыставка Веры Землянской «Собирая краски мира» открылась в Центре изобразительных искусств. В экспозиции представлены 150 фотографий автора о Гималаях, Малом Тибете, Нагаленде, странах Южной Америки: Чили, Боливия, Перу, а также странах африканского Рога, в частности Эфиопии.

На торжественном открытии фотовыставки присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия Алемайеху Теген.

«Наша миссия в Липецкой области — укрепить культурные и экономические связи. Мы специально приехали на эту выставку, чтобы поддержать Веру Землянскую. У неё удивительные снимки, очень красивые и правдивые. Россия всегда была нашим другом и поддерживала страну в кризисных ситуациях. Такие выставки скрепляют наши отношения», — сказал Алемайеху Теген.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.