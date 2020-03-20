В МФЦ расскажут о соцконтракте

Дважды в неделю, во вторник и четверг, в добринском центре «Мои документы» будет работать консультативный пункт по вопросам назначения социального контракта.

Открылся он 17 марта. И в первый же день работы пункта в него стали обращаться жители нашего района, посетившие МФЦ по своим делам. Одним из них стал Николай Беляев, который в настоящее время занят поиском работы. Увидев яркий баннер в помещении центра, Николай Николаевич решил не откладывать дело в долгий ящик и поинтересовался, как здесь ему могут помочь в трудоустройстве.

Специалист по социальной работе ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району» Лариса Агейчева подробно рассказала о порядке заключения социального контракта и необходимых для этого документах. Условия его заключения заинтересовали Н.Н. Беляева, и он, работавший ранее шофером, серьезно задумался о том, чтобы попробовать себя на другом поприще.