В муниципальных образованиях Липецкой области приступили к массовому пошиву формы юных инспекторов движения

Одной из важнейших частей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие и укрепление движения ЮИД.

Первый всероссийский форум ЮИД, проходивший осенью прошлого года, разработал и принял основные организационные принципы деятельности движения. На форуме также была разработана и принята единая для всей страны форма юных инспекторов движения. Создание собственной форменной одежды, как парадной, так и повседневной, стало свидетельством возросшего авторитета организации. Каждый носящий такую форму юный россиянин отлично знает чему он служит и за какие идеалы борется.

Юидовское движение липецкого региона известно активным участием в самых разнообразных профилактических конкурсах и мероприятиях. Региональный «Союз ЮИД» неоднократно отмечался в числе наиболее активных некоммерческих объединений области, его воспитанники завоевывали медали самой высокой пробы на всероссийских и международных профильных конкурсах.

В эти дни в Липецкой области во всех городах и муниципальных районах проводится пошив формы для членов отрядов ЮИД. Средства на это выделяются из городских и районных муниципальных бюджетов, образовательных организаций.

Г- Считаю, что движение ЮИД — очень важное направление в работе с молодежью, — подчеркнула известный дизайнер, член творческого Союза художников России Маргарита Белкина. — Мне пришлось на протяжении более чем десяти лет сотрудничать с этим общественным объединением, разрабатывать форменные костюмы для его участников с символикой Липецкой области, в которых ребята не раз занимали призовые места. Приятно, что это движение развивается и приглашает в свои ряды новых участников. Новая форма была разработана для всей страны и мы очень рады, что нам доверили пошив по пилотному проекту! Форма яркая, красивая, функциональная. Впервые представлен образец не только парадной, но и повседневной формы.

Опытный дизайнер уверена, что форма, которая отражает самые современные тренды развития моды, еще значительней подчеркнет серьезность и актуальность юидовского движения.

Липецкий «Союз ЮИД» совместно с региональной Госавтоинспекцией планируют в ближайшее время организовать конкурс на лучшую презентацию форменной одежды юных инспекторов.