В музее Семенова-Тян-Шанского пройдет фестиваль «Тайны усадьбы»

Липчане могут совершить путешествие во времени и насладиться эпохой загородной жизни в аристократическом стиле, посетив фестиваль-погружение «Тайны усадьбы». Он ждет гостей 25 июля в родовом имении ученого, государственного деятеля и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района.

Здесь гости узнают, какие тайны хранит усадьба Рязанка, в чем секрет мураевенской вышивки, которую заказывала здесь императрица Александра Федоровна, какое проклятие преследовало первую жену Петра Петровича и как посаженный им сибирский кедр принес ей избавление. Эти и многие другие тайны оживут в интерактивных пространствах фестиваля исторической реконструкции.

Посетителей также ждет чаепитие на террасе усадьбы и пикник в парке, изысканные фотозоны, дегустации и мастер-классы, конные выезды и балы. Бесплатные билеты на вход можно оформить на сайте фестиваля. Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, организаторов «Тайны усадьбы» – Клуб культурного развития «Хрустальный слон» – поддержал Фонд президентских грантов.

«Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. — В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Активную поддержку разнообразным событийным фестивалям, ставшим известными за пределами региона, оказывает администрация Липецкой области. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства».