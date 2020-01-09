В Нижней Матренке разбирают бесхозные дома

В Нижней Матрёнке, следуя принципу выбрасывать всё ненужное и тем более мусор перед Новым годом, в самом конце декабря решили навести порядок на улицах, где стоят бесхозные развалившиеся постройки. Так, на улице Центральной демонтировали сгоревший дом, не имевший хозяев. Администрация поселения выражает благодарность руководителям и работникам ООО «Восход» за выполненные работы, а также говорит спасибо всем землякам, принимавшим участие в этом деле.

— Мы ведём планомерную работу по благоустройству нашей территории, — говорит глава сельского поселения Нижнематрёнский сельсовет Вадим Батышкин, — летом таким образом разобрали 2 дома, сохранившиеся брёвна используем для дров.