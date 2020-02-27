В Новочеркутинском сельсовете модернизируют систему уличного освещения

Пятьдесят новых светодиодных светильников в комплекте с кронштейнами и фотореле закуплены совсем недавно Новочеркутинской сельской администрацией.

По словам главы поселения Ивана Команова их установят на улицах Кочетовской, Евлановской в селе Павловка и улице Георгиевской в д. Георгиевка.

Куплены они были за счет средств сельского бюджета. На это было потрачено порядка 140 тысяч рублей. Тем самым было положено начало реализации собственной программы по модернизации системы уличного поселения.

В планах Ивана Команова чуть позднее сделать уличное освещение в п. Ильича, а затем постепенно по всем населенным пунктам сельсовета. Сюда будет входить установка дополнительных светильников на улицах, где их раньше и вовсе не было, а также замена старых фонарей на светодиодные. По его предположению, чтобы все деревни и села поселения «вышли из тьмы», потребуется от 1 года до 2 лет.

Сейчас сельские улицы в поселении освещают 257 фонарей. После модернизации их число планируется довести до 300.

На фото: улица в Добринке, где улицы уже освещают светодиодные светильники.