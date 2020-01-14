В регионе

В области созданы все условия для занятий зимними видами спорта

6 часов назад
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Зимние виды спорта и активный образ жизни привлекают все больше липчан самого разного возраста на лыжные трассы, катки и ледовые площадки.

Всего в Липецкой области для занятий на свежем воздухе подготовлено более 1200 открытых спортивных сооружений. К услугам любителей зимних видов спорта почти 300 хоккейных коробок, восемь лыжных баз, около 500 лыжных трасс, четыре горнолыжных комплекса и более 400 ледовых площадок. Большинство обустроено в парках, скверах, во дворах, а также при учебных заведениях и доступны для детей и взрослых с утра до позднего вечера.

«Развитие спортивной инфраструктуры в городах и районах – одна из первоочередных задач областной власти», – подчеркивает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

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