В области созданы все условия для занятий зимними видами спорта

Зимние виды спорта и активный образ жизни привлекают все больше липчан самого разного возраста на лыжные трассы, катки и ледовые площадки.

Всего в Липецкой области для занятий на свежем воздухе подготовлено более 1200 открытых спортивных сооружений. К услугам любителей зимних видов спорта почти 300 хоккейных коробок, восемь лыжных баз, около 500 лыжных трасс, четыре горнолыжных комплекса и более 400 ледовых площадок. Большинство обустроено в парках, скверах, во дворах, а также при учебных заведениях и доступны для детей и взрослых с утра до позднего вечера.