В областной администрации обсудили обеспечение безопасности населения и меры по предупреждению ЧС

Всероссийское межведомственное учение по отработке мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, и заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Липецкой области. В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены мероприятия по противодействию COVID-19 на территории Российской Федерации.

В рамках заседания КЧС и ОПБ участники обсудили обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах в пожароопасном сезоне 2020 года, обеспечение безопасности населения и организацию реагирования экстренных служб в период проведения ремонтных работ на дорогах Липецкой области, обеспечение безопасности в период проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, а также ряд других вопросов.

Совещание состоялось с использованием видеоконференцсвязи с руководством МЧС России и главы региона – председателя КЧС и ОПБ Липецкой области Игоря Артамонова.