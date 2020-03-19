В областной администрации прошло заседание Совета по результатам развития конкуренции в регионе

Результаты развития конкуренции в Липецкой области по итогам 2019 года обсуждались в администрации региона. Они были представлены на заседании Совета (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области. Рабочую встречу провел руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Заседание, участие в котором приняли представители власти, общественности, бизнес-сообщества, руководители ОЭЗ «Липецк» и ряда крупных предприятий региона, состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов в своем докладе отметил, что в регионе в соответствии с Национальным планом развития конкуренции определены уполномоченный и коллегиальный органы, утвержден перечень товарных рынков, разработана «дорожная карта».

«Ежегодно формируется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции. Целенаправленная и скоординированная работа всех органов власти региона позволила Липецкой области по итогам 2018 года улучшить свой рейтинг на восемь позиций по сравнению с 2017-м», – сказал Сергей Курбатов.

Он также представил членам Совета информацию об увеличении доли госзакупок у субъектов малого предпринимательства, уменьшении количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти, достижении ключевых показателей «дорожной карты».

Также на заседании Совета участники обсудили реформирование областных и муниципальных унитарных предприятий. Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата и содействию развития конкуренции является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом и действует с 2013 года.