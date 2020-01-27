В областной администрации разъяснили, как формируется величина прожиточного минимума

Что такое прожиточный минимум? Федеральным законом прожиточный минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально.

Потребительская корзина включает минимальный набор продуктов питания и непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в процентном соотношении от стоимости продуктового набора, разъясняется на сайте администрации Липецкой области.

В Липецкой области:

для трудоспособного населения и пенсионеров непродовольственные товары установлены в соотношении 50% от стоимости продуктов питания, услуги в соотношении 55% от стоимости продуктов питания;

для детей установлено соотношение 55% от стоимости продуктов питания и для непродовольственных товаров, и для услуг.

Стоимость продуктов питания в потребительской корзине рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания, представляемых органом статистики.

В состав продуктовой корзины включены 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры в объемах, установленных для каждой категории граждан: трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

Ежеквартальная динамика величины прожиточного минимума является следствием изменения стоимости продуктов питания, входящих в установленный минимальный набор для расчета потребительской корзины.

Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:

Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы. Рассчитывается минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства. Формируются федеральный и региональный бюджеты.

Во исполнение федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в регионах ежегодно утверждается величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии. С 2019 года расчет данной величины производится согласно утвержденным единым Правилам определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации, что позволит исключить необоснованное занижение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров.

В течение последних лет величина прожиточного минимума за второй квартал является наибольшей за год. Ориентируясь на эту тенденцию, администрацией Липецкой области было принято решение установить с 1 января 2020 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной за второй квартал предыдущего года. На федеральном уровне исходя из прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, как наибольшей величины, определяются минимальный размер оплаты труда, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка.

В соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в целом по Российской Федерации» потребительская корзина в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет.

С 2021 года потребительская корзина как в целом по РФ, так и в регионах будет пересмотрена в большую сторону, будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания.

С целью разработки новой потребительской корзины в целом по Российской Федерации создана Рабочая группа по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума, в состав которой вошли представители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, объединений работодателей, научных организаций, других заинтересованных организаций.

Постановлением администрации Липецкой области от 23 января 2020 года №20 величина прожиточного минимума по Липецкой области за четвертый квартал 2019 года установлена: в расчете на душу населения – 9169 рублей, для трудоспособного населения – 9914 рублей, для пенсионеров – 7710 рублей, для детей – 9308 рублей.