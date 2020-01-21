В регионе

В областном краеведческом музее открывается выставка «Магия цвета»

2 часа назад
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Работы известного российского пейзажиста Юлия Клевера смогут увидеть посетители Липецкого областного краеведческого музея. Выставка «Магия цвета» откроется 23 января в 15.00.

Юлий Клевер – современник Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Архипа Куинджи. Особенность его стиля – в яркой цветовой гамме, которая придаёт работам сказочность и загадочность. Работы художника реалистичны, при этом яркий густой колорит создаёт ощущение недосказанности, формируя фантастический пейзажный образ.

Посетить выставку можно до 23 апреля в зале «Живописная Россия».

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

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