В областном краеведческом музее открывается выставка «Магия цвета»

Работы известного российского пейзажиста Юлия Клевера смогут увидеть посетители Липецкого областного краеведческого музея. Выставка «Магия цвета» откроется 23 января в 15.00.

Юлий Клевер – современник Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Архипа Куинджи. Особенность его стиля – в яркой цветовой гамме, которая придаёт работам сказочность и загадочность. Работы художника реалистичны, при этом яркий густой колорит создаёт ощущение недосказанности, формируя фантастический пейзажный образ.

Посетить выставку можно до 23 апреля в зале «Живописная Россия».