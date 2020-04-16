В областном Следственном комитете создали рабочую группу по проверке фактов распространения «фейковых» новостей и нарушения санитарно-эпидемиологических правил

Проверять факты распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции в регионе будет специально созданная в следственном управлении СК России по Липецкой области рабочая группа. Ее главные задачи — обеспечение оперативного реагирования по фактам распространения так называемых «фейковых» новостей в СМИ, мессенджерах и другим публичным способом, а также незамедлительное принятие мер в случаях нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Следственный комитет напоминает, что Федеральным законом № 100-ФЗ от 1 апреля 2020 года внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен специальными статьями, предусматривающими ответственность за противоправное поведение. Это статья 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и статья 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).

Согласно поправкам в УК РФ, за такие преступления предусмотрены различные виды наказания от крупного штрафа до ограничения свободы, обязательных либо исправительных работ.

За публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ), предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

В новой редакции с ужесточением санкций изложена ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, ч. 3 ст. 236 УК РФ предусматривает уголовную ответственность и наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Расследование уголовных дел о совершении вышеуказанных преступлений отнесено к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.