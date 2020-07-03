В областном центре началось строительство дома для переселения горожан из ветхого жилья

Около 400 человек переселятся в новый 17-этажный дом, строительство которого началось на улице Кривенкова в Липецке. На каждом этаже будет располагаться по восемь квартир различной площади.

Планируется, что уже в 2021 году в сюда переедут жильцы 136 квартир из 20 домов, признанных аварийными в 2013-2014 годах. Они получат жильё с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях. В микрорайоне «Европейский» уже есть ясли, детский сад, строится школа на 800 мест, шаговой доступности находятся объекты торговли.

Строительную площадку посетил глава администрации Липецкой области. Игорь Артамонов отметил важность возведения подобных объектов.

«Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу», – отметил Игорь Артамонов.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, отказ от покупки готовых квартир поможет существенно сэкономить бюджетные средства. Например, квадратный метр в строящемся доме обойдётся муниципалитету в 37 тысяч рублей, в то время как метр уже готового жилья стоит около 42 тысяч.

Переселение из аварийного жилья в Липецке проходит в несколько этапов. Всего до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется расселение 122 аварийных домов.