В областном центре открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Игорь Артамонов посетил Центр амбулаторной онкологической помощи, который открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». В медучреждении будут проходить лечение диспансерные больные, также в задачи Центра входит обследование жителей с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на создание и оснащение центра из областного бюджета было выделено 79 млн рублей. На эти средства приобретены два эндовидеоколоноскопических комплекса, новый рентгеновский комплекс, флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, видеобронхоскоп и другое медицинское оборудование. Также выполнена реконструкция корпусов под размещение диагностического блока и дневного стационара для проведения химиотерапии.

В реконструированном здании бывшей прачечной теперь располагается современный компьютерный томограф. Для проведения более качественных томографических исследований закуплен автоматический инъектор, который самостоятельно с определённой скоростью вводит пациенту контрастное вещество

Также на базе Центра будут функционировать кабинеты маммографического, эндоскопического, ультразвукового, компьютерного исследований, отделения клинико-лабораторной и функциональной диагностики.

«Онкологическая помощь – один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». И мы и дальше будем выделять региональные средства на развитие этого направления. Но сами жители должны понимать, что главное – это обратиться к врачам на ранней стадии, когда болезнь ещё не запущена и излечима», – подчеркнул Игорь Артамонов.