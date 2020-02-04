В областном центре состоится благотворительный концерт «С добром в сердце»

Благотворительный концерт «С добром в сердце» танцевального клуба Shaky состоится в Городском дворце молодежи «Октябрь» в Липецке 15 февраля. Организатором мероприятия выступит «Детско-юношеский клуб Shaky» при поддержке объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро». Все деньги за билеты будут перечислены на счет объединения. Билеты можно купить в галерее «Буксир» в Липецке на улице Зегеля, 1.

На одной сцене вместе с участниками Липецкой региональной общественной организации «Детско-юношеский клуб Shaky» будут выступать популярные липецкие артисты Андрей Антонов, Александр Бородин, Роман Бирюков и Ксения Филимонова, народный инклюзивный театр танца «Параллели», театр пародий «Кураж», Наталья и Элиана Руссковы, Артем Поляков, образцовый ансамбль народной песни «Зарянка», «Школа менеджеров досуга» дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова, ростовые куклы от театральной студии «Кавардак».

По словам организаторов, в основе сценария лежит идея добра, толерантности, взаимоподдержки, способности совершать бескорыстные поступки, а главная тема праздника – показать красоту нашей Земли, на которой царит любовь.