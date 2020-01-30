В областном центре ведется разъяснительная работа по мерам социальной поддержки в выездных консультационных пунктах

Центр социальной защиты населения по городу Липецку в дополнение к выездным консультационным пунктам, работающим по четвергам по графику в сети магазинов, провел трехдневное консультирование липчан и в основном здании учреждения на улице Зегеля, 2. Это связано с произошедшими в январе 2020 года большими изменениями в социальном законодательстве и необходимостью усиления информационно-разъяснительной работы в этом направлении.

Одновременно велась разъяснительная работа по всем мерам социальной поддержки семей с детьми, формировались пакеты документов от заявителей.

Широкое информирование граждан в социальных сетях и средствах массовой информации о работе консультационного пункта на Зегеля, 2, привлекло внимание многих липчан. В первый день работы пункта к специалистам обратилось 25 человек, на следующий – уже 43. Из числа обратившихся 33 человека консультировались по вопросу заключения социального контракта. У трех из них уже принят к рассмотрению необходимый пакет документов. Другие липчане после консультирования приступили к его подготовке. Так что в ближайшее время, по прогнозу специалистов, число претендентов на социальный контракт значительно возрастет, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.