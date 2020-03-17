В Общественной палате Липецкой области обсудили реализацию нацпроекта «Образование»

Шесть региональных проектов реализуются в регионе в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года. О том, что уже сделано и чего ожидать к 2024 году, шла речь на заседании Общественной палаты Липецкой области.

Липчанам удается, укладываясь в отведенные сроки, реализовывать сразу несколько образовательных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы», пишет «Липецкая газета». Так, в рамках проекта «Современная школа», направленного на обновление материально-технической базы образовательных организаций, во всех муниципалитетах открываются центры «Точка роста» (в 2019-м создано 25, к 2024-му будет 132), а также строятся новые школы. Возведение одной из них уже ведется в Усмани, и в сентябре она будет готова принять учащихся. Еще одна в ближайшие годы появится в районном центре Грязи. Обе школы рассчитаны на 800 учеников и будут оснащены современными спортзалами и бассейнами. Кроме того, в этом году будет построена еще одна — на 100 мест — в селе Пятницкое Измалковского района. «Подобные проекты очень важны. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ и в других населённых пунктах Липецкой области. Дети должны получать образование в комфортных условиях», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Есть достижения и в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Охват дополнительным образованием детей 5-18 лет в области составляет 72%. Через четыре года этот показатель должен достичь 80 процентов. Планируется обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в сельских районах, создание детского технопарка «Кванториум» в Ельце, приобретение трех мобильных технопарков на основе автомобилей «Газель» с прицепом, открытие филиалов центра «Стратегия» в городе Грязи и Ельце. А на базе ЛГТУ и двух ближайших к нему школ, 60-ой и 29-ой, должен быть сформирован ведущий центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации». Все это позволит к 2024-му году добавить еще 4290 мест для внеурочных занятий.

Основным событием проекта «Цифровая образовательная среда» стал запуск в прошлом году в Липецке Центра цифрового образования IT-куб. Ежегодно в нем смогут обучаться 400 детей. В 2023-м такое же учреждение откроется в Ельце. Параллельно ведется оснащение образовательных организаций быстрым Интернетом. Стопроцентный охват намечен на 2022 год.

Проект «Молодые профессионалы» затрагивает уже профессиональное образование. Одно из его направлений — создание современных мастерских в колледжах и техникумах региона. В прошлом году оборудовали 14 таких мастерских. К 2024-му их будет полсотни. Кроме того, для выпускников организаций СПО будет проводиться так называемый демонстрационный экзамен по компетенциям WorldSkills. Через четыре года такая форма аттестации ждет каждого четвертого студента последнего курса.

Новации ждут и педагогов. Внедрение национальной системы профессионального роста является целью проекта «Учитель будущего». Для этого в регионе будут созданы два центра непрерывного повышения профмастерства и один — оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» предусматривает оказание помощи родителям в воспитании их чад. С этой целью в регионе будут созданы пять МФЦ помощи семьям и детям, в каждом районе появятся службы сопровождения замещающих семей, а на базе детских садов заработают консультационные пункты. «Cистема образования в области становится высокотехнологичной и современной, — прокомментировала председатель Общественной палаты Липецкой области Валентина Кисенко. — Заметны успехи в этой сфере и, хочется верить, что в дальнейшем эта работа будет столь же плодотворной».

Участники заседания Общественной палаты обсудили, как обстоят дела со строительством детских садов и яслей. Их возведение идет в рамках национального проекта «Демография», задача которого уже в 2021 году обеспечить местами в детсадах всех без исключения малышей младше трех лет.

В 2019 году в Липецке построены семь ясельных корпусов на 135 мест каждый. В 2020-м появятся два садика в микрорайонах «Звездный» и «Европейский». В каждый смогут ходить по 350 детей. Кроме того, ясли в этом году построят в селе Ленино Липецкого района и на улице Неделина областного центра. А в следующем — новый садик на 350 мест откроется в липецком микрорайоне «Победа». Еще один ясельный корпус на 60 малышей будет построен через год в елецком поселке Солидарность.