В ОЭЗ «Липецк» начнут выпускать парфюмерные масла

В ОЭЗ «Липецк» появится новое предприятие. Компания «САФ-Фрагранс» будет производить парфюмерные масла и композиции для косметических изделий.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 271 млн рублей.

Статус резидента особой экономической зоны компания «САФ-Фрагранс» получила в декабре 2019 года. В настоящее время оформляются необходимые документы, дорабатываются последние юридические тонкости.

Парфюмерно-косметический рынок – один из наиболее успешно и динамично развивающихся сегментов российского ритейла, показывающий стабильный прирост. На сегодняшний день у компании «САФ-Фрагранс» имеется высокий спрос на продукцию, а также есть ключевые клиенты. В планах – реализация товаров на экспорт.

«ОЭЗ «Липецк» считается одной из самых успешных в стране, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся развивать потенциал, применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».