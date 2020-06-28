Общество Спорт

В п. Ильича появилась волейбольная площадка

5 часов назад
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Есть события, которые на первый взгляд не имеют особого значения, но если вдуматься, их важность становится понятна каждому. Именно таким событием 19 июня 2020 г. стало открытие волейбольной площадки в поселке Ильича. Еще зимой ООО «Добрыня» подарило Ильичевскому сельскому Дому культуры волейбольный мяч и сетку. Нынешним летом этим инвентарем активно пользуются дети и молодежь.

Под руководством местного жителя, отца двоих детей, Владимира Скопинцева, создание площадки не заставило долго ждать. Жители п. Ильича выражают огромную благодарность в помощи по оборудованию игровой зоны ООО «Добрыня», ИП Шестопалову И.А., а также молодежи. Дружными усилиями они вкопали столбы на площадке.

В планах Ильичевского СДК теперь создать футбольное поле. Многочисленные просьбы по этому поводу уже раздаются.

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