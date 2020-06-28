В п. Ильича появилась волейбольная площадка

Есть события, которые на первый взгляд не имеют особого значения, но если вдуматься, их важность становится понятна каждому. Именно таким событием 19 июня 2020 г. стало открытие волейбольной площадки в поселке Ильича. Еще зимой ООО «Добрыня» подарило Ильичевскому сельскому Дому культуры волейбольный мяч и сетку. Нынешним летом этим инвентарем активно пользуются дети и молодежь.

Под руководством местного жителя, отца двоих детей, Владимира Скопинцева, создание площадки не заставило долго ждать. Жители п. Ильича выражают огромную благодарность в помощи по оборудованию игровой зоны ООО «Добрыня», ИП Шестопалову И.А., а также молодежи. Дружными усилиями они вкопали столбы на площадке.

В планах Ильичевского СДК теперь создать футбольное поле. Многочисленные просьбы по этому поводу уже раздаются.